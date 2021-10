Bonje in boerenland: bedrijven en boerenclub achter plan voor 1 miljoen huizen blazen eigen organisatie op

James is de nieuwe pastoor van parochie De Goede Herder in Mill: ‘Ik voel me hier als een bisschop’

4 oktober MILL - Pastoor James (44) werd zondagochtend door vicaris Theo Lamers geïnstalleerd als pastoor voor de parochie De Goede Herder in Mill en omgeving. De uit India afkomstige James voelt zich de koning te rijk. ,,Ik voel me hier net een bisschop”, zegt hij. Hij doelt daarmee op de fraaie kerk in Mill. Zijn nieuwe werkterrein. En waar hij woont in de pastorie naast de kerk.