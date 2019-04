Bowlingbaan met restaurant beginnen? Erica in Sint Hubert staat te koop

Update Basic-Fit neemt 37 sportscho­len Fitland over

24 april MILL - Sportschoolketen Fitland, met als thuisbasis Mill, is overgenomen door de grotere branchegenoot Basic-Fit. De overname gaat in juli in. Het gaat in totaal om 37 sportscholen die in andere handen overgaan. Alle rond de duizend Fitland-medewerkers maken de overstap naar Basic-Fit.