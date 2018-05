Brand in schuur waar kippen en duiven worden gehouden in Wilbertoord

Moeizame zoektocht scouting naar leiders in Land van Cuijk en Gennep

20 mei LAND VAN CUIJK - Het is voor de scoutinggroepen in de regio maar moeilijk om het hoofd boven water te houden. Het aantal vrijwilligers is in veel gevallen mager of zelfs te weinig. Scoutinggroep Noud van Gennep in Gennep hield anderhalf jaar geleden zelfs op te bestaan. Sint Patrick in Sint Anthonis heeft activiteiten moeten schrappen omdat er te weinig stafleden zijn.