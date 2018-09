Bril op, stilzitten en racen

Even de sport uitleggen?

Die heeft veel weg van een computerspel, maar dan in de buitenlucht. Deelnemers zetten een first person view-bril op die in verbinding staat met de camera in de drone, waardoor het lijkt of ze zelf in het toestel zitten. Ze zitten op een stoeltje. Met een afstandsbediening moeten ze hun drone zo snel mogelijk door de poortjes sturen. De snelste deelnemer van iedere wedstrijd krijgt de meeste punten.



Klinkt simpel, maar dat is het niet als je ernaar kijkt. De drones - ze starten met zeven tegelijk - lijken soms kriskras door elkaar te vliegen waardoor het een wonder is dat ze niet crashen. Toegegeven, soms storten ze neer. Als ze een van de poortjes (van doek) raken. Maar net als een wesp die half is neergeslagen, krabbelen ze weer op om met dezelfde grote snelheid hun weg te vervolgen.



49 piloten zijn in Wilbertoord aan de start verschenen. ,,Vorig jaar waren dat er 22. ,,Het wordt echt ontzettend populair.’’ Van der Ven heeft daar wel een verklaring voor. ,,Dit is gamen. Maar dan echt.’’ Betaalbaar is het ook, vindt hij. ,,Voor een goede racedrone ben je 1.000 euro kwijt, maar dan kun je leuk mee.’’