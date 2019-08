Broers Kees en Piet redden hun stamkroeg in Sint Hubert

Nieuwjaarsborrel café Difference in Sint Hubert, begin dit jaar. De kroegbaas vertelt je dat hij ermee stopt en polst of je interesse hebt het over te nemen.

Stamgast

Wat doe je dan als je stamgast bent van dit café in het dorp waar ook nog eens het gros van je vrienden woont? Vrienden met wie je samen een biertje drinkt in diezelfde kroeg. Dan neem je het ‘gewoon’ over.



,,Nou, gewoon. We hebben er wel even over moeten nadenken’’, zegt Kees, met 24 jaar de jongste van de broers uit Mill. ,,Maar we vullen elkaar fijn aan, dus dat moet goed komen’’, aldus de 25-jarige Piet. ,,Kees houdt ervan achter de bar te staan. Ik ben meer van het regelen.’’