Coronaspuwer Wilbertoord schaamt zich voor ‘emotionele ontploffing’: rechter legt 8 weken cel op

Gezicht van het boerenver­zet vertrekt na ruzie uit Farmers Defence Force

26 mei Jeroen van Maanen zit niet langer in het bestuur van Farmers Defence Force, dat maakte FDF dinsdagochtend bekend. De boerenactiegroep, met harde protestacties, lag overhoop met Van Maanen. Onduidelijk is of hij uit het bestuur is gezet of zelf uit het bestuur is gestapt.