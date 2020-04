Crisistijd of niet, de boerenvoorman van Farmers Defence Force heeft de messen geslepen

Baas van de zorgcentra waar coronavi­rus heerst: ‘Alle steun van buiten maakt het wat draaglij­ker voor ons’

9 april SINT ANTHONIS - De zorgcentra De Lookant in Wanroij en Op ’t Hoogveld in Sint Anthonis worden geplaagd door veel besmettingen met het coronavirus. Helma Schraven is er de manager. ,,Ik heb nu niet het idee dat we iets anders hadden moeten doen.’'