De moord op Mariëtte Peters: 'Dit boek gaat nooit meer dicht'

Zwemplas­sen nu al in de plus

27 juli OVERLOON/LANGENBOOM - De zomer voor beheerders van zwemplassen in de regio is nu al geslaagd. Vergeleken met de twee voorgaande jaren hebben meer mensen langs de waterkant vertoefd, zowel bij De Kuilen in Langenboom als 't Schaartven in Overloon. En dan hebben ze nog twee maanden te gaan. De seizoenssluiting is eind september.