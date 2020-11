Debbie ervaart met husky Storm op dorpsplein Wilbertoord hoe het is om buiten te moeten slapen als dakloze

Hier had ze niet om gevraagd. Debbie Knoops (34) had bedacht dat ze één nacht zo zou doorbrengen. Hier, op het dorpsplein van Wilbertoord, in misschien wel de koudste nacht sinds het voorjaar. Haar husky Storm en zij, geld inzamelen voor een goed doel, zo had ze het zich voorgesteld. Verder niets.



Maar deze aandacht, daar had ze niet op gerekend. Sterker nog, die wilde ze niet eens, want wat als het belerend of pretentieus zou overkomen? Dit ging namelijk niet om haar.



Dit ging om iets anders.