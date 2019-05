Dit kun je doen tegen de processierups

Wat is dat eigenlijk, een eikenprocessierups?

De eikenprocessierups (Thaumethopea processionea) is de rups van een nachtvlinder. In de jaren 80 trok het insect vanuit het zuiden Nederland binnen, inmiddels komen ze ook op de Waddeneilanden voor. Ze zijn in mei, juni en juli op eikenbomen te vinden en gaan 's nachts groepsgewijs, in processie, op zoek naar voedsel: eikenbladeren. De rupsen vervellen meerdere keren en krijgen op enig moment microscopisch kleine brandharen, die bij mensen en dieren klachten kunnen veroorzaken zoals jeuk, huiduitslag, irritatie aan de ogen of aan de luchtwegen. Ook komt braken en duizeligheid voor en kunnen ze een heftige allergische reactie veroorzaken die zelfs dodelijk kan zijn.



Hoe komt het dat die rups nu ineens voor zoveel overlast zorgt?

Omdat er veel zijn. Het aantal groeide gestaag over de afgelopen jaren, vermoedelijk als gevolg van het veranderende klimaat. Maar afgelopen jaar was er ineens sprake van een verdrievoudiging, die voor dit jaar andermaal wordt verwacht. Het Kenniscentrum Eikenprocessierups heeft daar wel een verklaring voor: ontdekt is dat eikenprocessierupsen één of misschien zelfs enkele jaren in de grond in verlengde 'diapauze' kunnen gaan. Een deel van de rupsen verschijnt daardoor pas later in het voorjaar waardoor bestrijding veel lastiger wordt.