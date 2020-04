Een indrukwekkende erehaag en ereronde voor Juliana-clubman Theo Bloemen

Een saluut die Bloemen verdiende. De Juliana-vrijwilliger, afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd overleden aan ouderdomskwalen, was een echte clubman. In 2013 werd de Juliana-rechtsback uit de jaren 50 niet voor niets benoemd tot erelid door de Brabantse vierdeklasser.

In het verleden was hij kantinebeheerder en scheidsrechter, zo floot hij dik 500 duels. De laatste jaren was Bloemen, tot zijn gezondheid dat niet meer toeliet, zo goed als elke dag op het sportpark van Juliana te vinden. Voor allerlei hand- en spandiensten. Als de beheerder van de kleedlokalen en het ballenhok.

Dat de chauffeur van de rouwauto op weg naar de laatste rustplaats van Bloemen even stilstond naast het clubgebouw was misschien nog wel aangrijpender dan het applaus van de clubgenoten in de erehaag, de blauwe en witte ballonnen in zijn straat en de vlaggen die halfstok aan de huizen in Mill hingen.