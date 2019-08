Eikenprocessievlinder heeft een paar dagen om de kiem te leggen voor de volgende plaag

De afgelopen maanden is flink ingezet op rupsenbestrijding: 300 ton aan rupsennesten is opgeruimd. Maar of zich nu veel of weinig vlinders zullen ontpoppen, is volgens Kuppen niet te zeggen. ,,We weten niet hoeveel rupsen zijn bestreden en hoeveel er nu over zijn. In ieder geval is minimaal één rups nodig voor minimaal één vlinder.”



Veel overlast zullen de vlinders niet geven. Eikenprocessievlinders hebben geen brandharen zoals de rupsen, maar aangezien ze net uit een nest vol haren zijn gekropen, kunnen deze zijn achtergebleven op de vlinder. ,,Direct contact met de vlinder kan wel klachten geven.”



Zijn kenmerkende harige kop verliest de rups als vlinder niet. Zijn lijfje is als dat van een motvlinder grijsbruin van kleur.



Volgens Kuppen is de voornaamste vijand van de eikenprocessievlinder de vleermuis. ,,Maar ook enkele vogelsoorten, zoals de specht. Als die met zijn snavel zit te tikken tegen een boom, vindt de vlinder dat niet erg prettig natuurlijk.”



Tot en met eind september vliegen de vlinders rond. Pas na de winter komen er rupsen uit de vlindereitjes.