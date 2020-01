Flashmobs boeren gaan wél door: ‘We blijven druk zetten’

Dat de grote actie in Den Haag is afgeblazen, werd gisteravond al per abuis door actiegroep Farmers Defence Force (FDF) naar buiten gebracht. Het bericht werd snel weer ingetrokken, maar vanochtend alsnog gecommuniceerd. ,,Was gisteravond een foutje’’, vertelt FDF-zegsman Mischa Bouwer.

Heel Nederland leeg

Reden om de grote actie af te blazen is dat woensdag nog geen afspraken gemaakt worden met het ministerie over maatregelen om de stikstofcrisis te bezweren. Het Landbouw Collectief, een verbond van verschillende boerenorganisaties, wacht eerst nadere berekeningen af over hoe groot het stikstofprobleem nu eigenlijk precies is.



,,Ik heb al berichten gezien dat als we heel Nederland leeg zouden halen er nóg natuurgebieden zijn waar te veel stikstof is. We willen eerst precies het probleem in kaart brengen voordat we gaan praten over wat de boeren er aan bij moeten dragen om het op te lossen.’’



Die berekeningen worden gemaakt door het Mesdag Zuivelfonds, een stichting van melkveehouders die vanuit wetenschappelijk onderzoek bij wil dragen aan beleid.