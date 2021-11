Forum voor Democratie-lijsttrekker zonder QR-code verstoort lijsttrekkersdebat Land van Cuijk

Milieuvere­ni­ging zoekt bemoeials die hun mening geven over wat er in hun buurt of dorp moet gebeuren

SINT HUBERT - Gezocht: bemoeials. Mensen die hun mening geven over wat er in hun buurt of dorp in de toekomst al dan niet moet gebeuren. Milieuvereniging Land van Cuijk wil ze vinden en duidelijk maken dat je beter van tevoren je zegje kunt doen, voor de ‘betonwagen je straat inrijdt’, zoals Geert Verstegen van de organisatie het zegt. ,,Dan ben je te laat om invloed uit te oefenen.’’

17 oktober