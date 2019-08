Glijbaanbouwer schrikt zich rot van filmpje uit Hemelrijk Volkel: ‘Dit bezorgt je de verkeerde kriebels’

VIDEOVOLKEL - Glijbanenbouwer IJslander is zich rot geschrokken van een filmpje uit BillyBird Park Hemelrijk in Volkel. Daarop is te zien hoe een jongen bijna uit een metershoge baan vliegt. Bedrijf en park willen de attractie zo snel mogelijk aanpassen.

In Volkel is een grens overschreden. Dat stelt directeur John Franken van IJslander BV over de verontrustende roetsj waarbij de jongen een halve meter boven het speeltoestel lijkt te vliegen, ter hoogte van de rand. Na twee keer stuiteren eindigt hij met een smak in het zand onderaan de glijbaan. Franken: ,,We zeggen altijd: hoe meer kriebels in de buik, hoe beter. Maar wél op een verantwoorde manier. Van dit filmpje krijg je de verkeerde kriebels.’’

Nooit eerder gezien

Franken is blij dat de jongen niets mankeert en dat eigenaar Hemelrijk de attractie maandag gesloten heeft. Dit mag wat hem betreft niet nogmaals gebeuren. In overleg met het park wil hij de door IJslander gebouwde glijbaan aanpassen. Maar daarvoor zijn eerst nieuwe testen nodig: ,,Want wij snappen nog niet hoe dit kon gebeuren. We bouwen al 25 jaar glijbanen, zeventig tot tachtig per jaar, en dit hebben we echt niet eerder gezien.’’

Op de glijbaan van Billy Bird Park Hemelrijk zijn dit jaar meer ongelukken gebeurd, zo berichtte Omroep Brabant dinsdag. De omroep sprak met ouders van kinderen die verwondingen opliepen. Enkele keren ging de baan dicht na zo’n ongeluk maar later ook weer open. Hemelrijk zelf plaatste een extra bord bij de baan met aanwijzingen voor veilig gebruik. IJslander bleef hierbij op afstand.

Natte broek

Volledig scherm Still uit de verontrustende video. De jongen komt los van de baan. © Loopings/Facebook Pas dinsdagochtend zagen de specialisten van IJslander de video. Daarop is te zien dat de jongen een natte en met zand besmeurde broek droeg. Dat kan bijgedragen hebben aan de hoge snelheid waarmee hij gleed. Franken wil evenwel niet speculeren over oorzaak en mogelijke oplossingen. De nog jonge baan was gekeurd en voldeed aan alle normen.



,,Dit zijn helaas de kinderziektes van een nieuwe attractie", reageert Hemelrijk-directeur Ton Derks, die de glijbaan in de ‘Oervallei’ afgelopen april opende. ,,Je kan nog zoveel berekeningen op een baan loslaten, maar de invloed van de elementen merk je pas in de praktijk.” Het maakt volgens de directeur nogal een verschil of de baan nat en koud of heet en droog is. Ook de kleding van de bezoeker speelt een rol bij de snelheid.

Andere helling

Meest logische oplossing is volgens Derks het aanpassen van de helling. Door de glijbaan minder steil te laten beginnen, wordt de snelheid vanzelf verlaagd. Het zal echter nog een hele poos duren voordat een eventueel nieuw onderdeel geleverd kan worden. Voorlopig blijft de glijbaan dus nog wel even gesloten. Derks: ,,Natuurlijk is het voor jonge gasten een sport om ze snel mogelijk naar beneden te gaan, maar het moet wel verantwoord kunnen. Het is voor ons de kunst om een baan te maken die uitdagend én veilig is.”

Massaal gedeeld

Het bewuste glijbaanfilmpje werd donderdag al gemaakt, maar werd pas maandag massaal gedeeld. Alleen al op het YouTube-kanaal van pretparksite Looopings zagen intussen meer dan 80.000 mensen de beelden. Brett van de Beurcht, de vader van het jongetje in de video, is overdonderd door alle aandacht. Daarom wil hij niet veel woorden meer vuilmaken aan de kwestie. Hij laat alleen weten blij te zijn met de adequate reactie van Hemelrijk.