Grootste boerenorganisatie neemt ‘nadrukkelijk afstand’ van Holocaust-vergelijking

Koen (40) uit Mill schreef boek over zijn tijd in Afghanis­tan: ‘Onze taak Taliban weg te houden’

13 december MILL - Koen Postma uit Mill gaf het boek ‘Blind Vertrouwen’ uit over zijn uitzending als marinier van de Special Forces naar Afghanistan in 2007. Over de gevaren, doorzettingsvermogen, onderling vertrouwen en kameraadschap. Het is alsof de lezer zelf in de vuurlinie ligt.