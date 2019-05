Grote brand met explosies legt loods in Sint Hubert in de as

Kermis in Sint Hubert een maand vervroegd

28 april SINT HUBERT - De jaarlijkse kermis in Sint Hubert is dit jaar in een ander weekeinde dan gebruikelijk. Normaal wordt de kermis gehouden in het tweede weekeinde van juni. Maar dit jaar valt dat samen met Pinksteren. De meeste kermisexploitanten hebben dan andere verplichtingen.