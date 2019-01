Hé, wat doet die Land van Cuijk-luchtballon nou boven Tirol?

Professioneel ballonvaarder Paschal Noor uit Grave verblijft deze week, met zijn Land van Cuijk-luchtballon ter promotie van dit stukje Noordoost-Brabant, in het Oostenrijkse Tannheim. Ook in dit deel van Tirol, in de Oostenrijkse Alpen, is de laatste tijd enkele meters sneeuw gevallen.

In Tannheim doet Noor met 26 andere teams, uit landen als Oostenrijk, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, mee aan een luchtballonevenement. ,,Vergelijkbaar met ons ballonfestival in de zomer in Grave’’, zegt Noor.

De speciale Land van Cuijk-ballon, in de kenmerkende groen-witte kleuren van het Land van Cuijk, met het toeristische logo van de regio en de namen van vijf gemeenten erop, vaart sinds medio 2016. Noor: ,,We hebben al meer dan honderd vaarten gemaakt, veelal boven Nederland. Maar ook in het buitenland. Later dit jaar gaan we ook nog naar evenementen in Frankrijk en net over de grens in Duitsland, in Kevelaer.’’