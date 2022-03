Het woonwagenkampje in Mill: zes nieuwe woonwagens, nog 34 te gaan

Met de komst van het kamp is definitief een einde gemaakt aan het uitsterfbeleid dat in het verleden is ingesteld. Gemeenten in Nederland wilden af van de kampjes. Als een bewoner van een wagen verhuisde of stierf, dan werd de leeggekomen plek niet opgevuld. Gevolg was dat kampjes leger raakten en verwaarloosd werden. In Mill bleef er uiteindelijk één woonwagen over. Er zijn er nu weer vijf bijgekomen.