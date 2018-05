Hoe De Willy's uit Wilbertoord verdween

VIDEO Schieten en klimmen bij Rongen tijdens Ons Platte­lands­rond­je

21 mei SINT ANTHONIS - Rongen Aktief is eigenlijk een vreemde eend in de bijt bij Ons Plattelandrondje. Op eerste pinksterdag kunnen bezoekers in het Land van Cuijk een kijkje nemen bij bedrijven op het platteland. Bedrijvigheid, natuur, historie en cultuur staan centraal. In die zin is Rongen geen plattelandsbedrijf.