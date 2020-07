Hoe het front van boeren in elkaar stortte door jaloezie en frustraties: ‘Het waren dertien kikkers in een kruiwagen’

Reconstructie | VideoAl dagen voeren boeren kriskras door het hele land wilde acties. Achter de schermen is de eensgezindheid echter ver te zoeken. Het Landbouw Collectief, een samenwerking tussen dertien boerenorganisaties, is gesneuveld door eigenbelang, botsende ego’s, wantrouwen en ruzies over geld. Een reconstructie.

Donderdag 2 juli 2020. ‘Vanavond optoeren voor het te laat is! Wilde acties in heel het land.’ De voorzitter van Farmers Defence Force, Mark van den Oever, roept zijn leden op Facebook op opnieuw in actie te komen. Tegen een nieuwe stikstofmaatregel van de minister van Landbouw.

Ongeveer tegelijkertijd post ook Bart Kemp van Agractie een bericht online. ‘We vragen jullie vanavond niet in actie te komen. Niet de actie maar het resultaat telt.’ De verdeeldheid tussen de boerenactiegroepen kan bijna niet duidelijker in beeld gebracht worden. Waar de boeren tot voor kort eensgezind optrekken is het nu weer ieder voor zich. Het Landbouw Collectief, het samenwerkingsverband, van dertien boerenorganisaties, is uit elkaar gespat.

Volledig scherm Protesterende boer bij het Binnenhof in Den Haag. © ANP

HET BEGIN - EEN BOMVOL MALIEVELD

Hoe anders was het in de herfst van 2019. Op 1 oktober staat het Malieveld in Den Haag bomvol met tractoren en boze boeren en staat het verkeer op snelwegen in heel het land vast. Bart Kemp en Mark van den Oever staan gebroederlijk naast elkaar op de foto. Het zijn nieuwe partijen die de boerenstrijd nieuw leven in hebben geblazen.