In mannenbolwerk Mill en Sint Hubert is nog nooit een vrouw aan de macht geweest: ‘Aan de talenten ligt het niet’

Na de met politie overladen liedjesbin­go gaat de carna­valsquiz van Sint Hubert ‘gewoon’ door

11 november SINT HUBERT - Na de opmerkelijke politie-inval van afgelopen was het even onzeker, maar de liedjesbingo van café Broers in Sint Hubert krijg dit weekend al een vervolg. Dan is er namelijk ‘de Grote 11 – 11 quiz’, over carnaval.