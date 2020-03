Jongetje (1) omgekomen bij ongeluk met vrachtwagen in Mill

Het virus en ik De kliniek in Mill is dicht. Nu gaat Sjan helpen in Uden

14:01 MILL - Sjan Moors (55) werkt als verpleegkundige bij kliniek ViaSana in Mill. Maar die is voorlopig dicht. Net als veel van haar collega’s wil ook Moors graag helpen. Ze wacht nu op een telefoontje van ziekenhuis Bernhoven in Uden, dat de stroom coronapatiënten amper aan kan.