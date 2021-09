Kabinet wil honderden boeren onteigenen: boerenactiegroep FDF kondigt meteen verzet aan

Tophandbal­lers Jordens en De Kuyper moeten wennen aan publiek bij BE­NE-Lea­gue

7:24 PANNINGEN - Nick de Kuyper en Niek Jordens zijn het handbalseizoen gestart met een nederlaag. De twee Millenaren verloren zaterdag in de eigen hal in Panningen van Sporting Pelt: 29-34. ,,Dat was terecht”, oordeelde Jordens. ,,De tegenstander liet ons niet in het spel komen.”