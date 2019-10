Kat in oog geschoten in Mill, wat drijft zo’n beul? ‘Aantal ziet dier als iets wat je kapot kunt maken’

Wie schiet er nou op een kat? Van de plaatselijke kapper tot bakker: in het dorpshart van Mill heeft niemand een idee. Ook het baasje van de kat die onlangs werd beschoten, zou het niet weten. Hij vertelt in de deuropening dat zijn huisdier, dat in het oog werd geraakt, binnen ligt uit te rusten na een operatie. De man wil verder niets over het voorval kwijt.



De politie waarschuwde inwoners van Mill afgelopen weekeinde via Twitter alert te zijn op verdachte situaties. En hun eigen kat goed in de gaten te houden. Dat naar aanleiding van ‘wat’ meldingen over mishandelde katten.



Zeker is dat een van die katten is geraakt met één of meer kogeltjes. Van een ander dier zou een stuk staart zijn verdwenen, maar dat kan de politie niet bevestigen. Een verdachte is nog niet in beeld. ,,Ongeveer een jaar geleden speelde er ook al wat met de verdwijning van katten in de gemeente’’, meldt wijkagent Ali Yazici.