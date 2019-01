Kerstviering in Sint Hubert met bijsmaak na de dreiging bij de kerk in Nijmegen

Volgens priester Dušan Erdelj is nog steeds onduidelijk wat er precies aan de hand is geweest. ,,Maar we moesten uitwijken naar ons kloostertje in Sint Hubert. We weten niet of onze parochianen gevaar lopen of hebben gelopen. We wachten het officiële politierapport af.”



Of de dreiging meespeelt bij de bezoekersaantallen, is de vraag, maar heel erg druk is het met zo’n vijftig gelovigen niet in Sint Hubert. ,,Mensen moeten werken. Sommigen hebben de hele nacht niet geslapen", verklaart Erdelj de lage opkomst. Al komt daar volgens hem ook bij dat het eigenlijke hoogtepunt van het feest op zondagavond lag. Zo’n tweehonderd gelovigen werden teleurgesteld.