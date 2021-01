Koen Arts leefde 365 dagen buiten en schreef er een boek over: Wild Jaar

Ze lezen over de natuur, doceren erover en doen onderzoek, zijn veel bezig met natuur en milieu dus, maar toch. Ze raakten ‘verstrikt in de academische wereld’. Een sabbatical nemen en de wereldnatuur in, dat wilden ze niet. Gereisd hadden ze genoeg. Het moest een invulling worden dichter bij huis. Letterlijk. Arts: ,,Buiten zijn, maar toch de dagelijkse dingen.”



Er kwamen zelf opgelegde regels voor het ‘wilde jaar’. Een: gemiddeld 50 procent van de dag buiten zijn, in alle vier de seizoenen. Twee: Alle nachten buiten slapen. In een tent. De natuur weer ‘binnenhalen’. Het was een experiment. Arts: ,,Het past bij ontwikkelingen als guerilla gardening en tiny food forest die je in de steden ziet. De liefde voor de natuur zit diep bij ons allebei. Gina is er ook altijd voor te porren om grenzen op te zoeken en dingen drastisch aan te pakken.”