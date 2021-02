Krakers bezetten clubgebouw motorcrossers in Mill: ‘Je had het moeten zien, alle toiletpotten waren kapotgeslagen’

video Vraag in Den Haag om uitstel herinde­ling gemeenten Land van Cuijk zodat Grave mee kan doen

6 januari DEN HAAG/ GRAVE - Kan de herindeling van de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Anthonis een jaar worden uitgesteld? Niet per 1 januari 2022, maar 2023? Dat vraagt de fractie van de VVD in de Tweede Kamer zich af. Net als de VVD plaatsen andere fracties in de Tweede Kamer vraagtekens bij de zelfstandigheid van Grave.