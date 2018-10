Krakers oud-woonwagenkamp Mill krijgen dwangsom van 20.000 euro, maar 'betalen niet'

Sint Anthonis voert campagne tegen stijgend aantal inbraken

14 oktober SINT ANTHONIS - Het aantal inbraken in de gemeente Sint Anthonis stijgt en dat baart niet alleen inwoners maar ook burgemeester Marleen Sijbers zorgen. Daarom komt er een speciale campagne om inwoners alert te maken. Bleef de teller in 2017 nog steken op 20 inbraken in een heel jaar, de teller staat nu al op 21 en er zijn nog enkele maanden te gaan.