Man (45) uit Sint Hubert opgepakt bij inval in drugslab, handlanger blijkt ernstig gewond

Ernstig gewond

De andere aanwezige was volgens de politie in contact gekomen met een nog onbekende stof. Hij raakte daardoor ernstig gewond. Waar hij vandaan komt, is onbekend. De andere man is de man uit Sint Hubert. De politie pakte hem direct op.



De politie doet nog onderzoek in het pand, dat vergrendeld is. Zo wordt er onderzocht om wat voor chemische stoffen het gaat en of er drugs is geproduceerd. Ook onderzoekt de politie of er een link is met vaten met chemisch afval die eerder werden gevonden in het Drentse Annen en Zuidlaarderveen.