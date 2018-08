Man (60) overlijdt na zwaargewond te zijn gevonden op graafmachine in Mill

In Noord­oost-Bra­bant minder faillisse­men­ten

10 augustus BOXMEER - In de regio Noordoost-Brabant is in de maand juli het aantal faillissementen fiks teruggelopen. In juni waren er nog 16 faillissementen, afgelopen maand nog maar 5. Dat blijkt uit de cijfers die het CBS vrijdag bekend maakte.