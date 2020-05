Man uit Mill en Sint Hubert aangehouden voor brand bij eendenslachterij op de Veluwe

De man meldde zich vrijdagmiddag zelf op het politiebureau in Apeldoorn. Daarop werd hij aangehouden. ,,Hij moet nu nog verder worden verhoord’’, zegt politiewoordvoerder Sigrid Passchier.

Bij de eendenslachterij brandden in de nacht van woensdag op donderdag vijf vrachtwagens uit. De vrachtwagens waren geladen met kunststof kratten. Directeur Gertjan Tomassen van de slachterij zei na het zien van camerabeelden onmiddellijk dat de brand het werk zou zijn van dierenactivisten die de brand met jerrycans hebben aangestoken.



Op de opvallende beelden is te zien hoe een persoon brand sticht en vervolgens zelf ook vlam lijkt te vatten:

Onderzoek

Of de in Apeldoorn aangehouden man dezelfde persoon is die op de beelden is te zien, kon Passchier niet zeggen. Ook niet of de Brabander een activistische achtergrond heeft, zoals Tomassen suggereerde.

,,Daar doen wij geen uitspraken over.’’ De politie kon zaterdagochtend ook niet aangeven of er nog meer verdachten worden gezocht. ,,Dat hoort allemaal bij het onderzoek.’’

Vaker protesten

Tomassen Duck-To kwam in de afgelopen jaren meermalen in de belangstelling door acties van dierenactivisten. Met verborgen camera's legde onder meer Animal Rights die in hun ogen ‘barbaarse’ werkwijze in Ermelose Eendenslachterij vast. Ook wordt er met grote regelmaat bij de slachterij geprotesteerd tegen de omstandigheden waaronder de dieren binnen worden verwerkt.

Volledig scherm Vijf vrachtwagens en twee opleggers brandden uit bij Tomassen Duck-To. © Hemmy van Reenen

Sinds 2,5 week ligt Tomassen Duck-To helemaal stil, omdat de eenden die bij de Ermelose slachter verwerkt worden, voornamelijk bedoeld zijn voor de horeca en voor de export. Omdat de afzetmarkt is weggevallen door de gevolgen van de coronalockdown, is Tomassen tijdelijk gestopt met slachten. Het bedrijf hoopt in september weer te kunnen opstarten.

‘Regering moet ingrijpen’

,,Als de brandstichter was gekomen op het moment dat het bedrijf wel gewoon draaide, was het personeel in levensgevaar geweest’’, stelde directeur Gertjan Tomassen kort na de brand.

,,We werken soms ook ‘s nachts. Vorige week is er nog een chauffeur geweest die in zijn vrachtwagen heeft liggen slapen. Stel je voor dat er nu ook een chauffeur in een van de vrachtwagens had gelegen, dan was het leed niet te overzien geweest.’’

Hij reageerde woest op de brandstichting én eiste dat de regering ingrijpt met hoge straffen. ,,Dit kan niet langer. Demonstreren is tot daaraan toe, maar als er slachtoffers gaan vallen, wordt het tijd dat de regering ingrijpt,’’ aldus Gertjan Tomassen.