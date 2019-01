Man ‘zocht spanning’ en maakte foto’s in dameskleedkamer sportschool in Mill

Vergeten

Het slachtoffer dat hem betrapte bij het maken van de heimelijke opnames was hierdoor behoorlijk aangeslagen. Ze was bang dat de foto’s ooit op internet zouden opduiken. Dat was tot nog toe niet gebeurd: de Belgische vriend van de verdachte had een verklaring getekend waarin hij aangaf dat alle foto’s waren gewist.



De strafeis was lager dan gebruikelijk, omdat de verdachte lang had moeten wachten op de start van zijn proces. Het Openbaar Ministerie had het dossier in 2016 in een nieuw digitaal systeem gezet en was dit vervolgens vergeten.



De uitspraak volgt over veertien dagen.