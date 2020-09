Meer klachten over straaljagers in regio Nijmegen: ‘Veel gas, veel afremmen: dat zorgt voor veel geluid’

Jelmer uit Oploo slaat alarm: Oploosche Molenbeek staat bijna droog

8 augustus OPLOO - Jelmer de Boer woont in Oploo aan de Oploosche Molenbeek en hij is ongerust. De Boer slaat alarm over de beek die bijna droog is gevallen. ,,Buiten het dorp staat hij al droog, hier bij mij is het nog een halve meter water. En het zakt 5 centimeter per dag.”