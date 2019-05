Mill wil van Peelrandbreuk tussen Mill en Beers Unesco-geopark maken

Mill is de noordelijke punt van de breuk in de aardkorst die loopt tot voorbij Roermond. Het is een bijzonder fenomeen, en daarom wordt door de aan de breuk liggende gemeenten geprobeerd de status Unesco Geopark te verkrijgen. Westelijk van de breuk ligt het Aa-dal en aan de oostkant het Maasvallei-dal.



,,De Peelrandbreuk zorgt in het landschap niet alleen voor glooiingen, maar ook voor een verschil in grondwaterstand”, legt de Millse wethouder Jos van de Boogaart uit. ,,In de breuk is door de jaren heen door oxidatie een metalen wand ontstaan. Die is ondoorlatend voor water. Daarom staat aan de hoge kant het grondwater hoger dan aan de lage kant. Het water kan daardoor niet van hoog naar laag lopen. Eigenlijk de omgekeerde wereld dus.”