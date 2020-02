Minister staakt overleg met boeren na felle brief: ‘Vleesbazen en bankiers verraden ons als Judas’

Aanleiding voor de opschorting van het overleg is een bericht van Farmers Defence Force (FDF), een van de organisaties binnen het collectief. ‘Bij FDF zijn sterke signalen binnengekomen dat Schouten de landbouwperiferie op audiëntie roept', schrijft de FDF in een brief.

Judas

‘De vleesbazen, de zuivelbobo’s, de voerboeren, de bankiers en zelfs gevestigde orde belangenbehartiging: allemaal mogen ze binnen nu en een paar dagen langs komen bij Schouten om als een Judas de sector te verraden. Maar dat gaat deze keer niet ongestraft gebeuren! Een ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten.’

Aanleiding voor dit bericht is een foto die gemaakt is op 5 december en recent is opgedoken. ,,Op die foto is te zien dat de minister met de genoemde bobo's aan tafel zit’’, vertelt FDF-woordvoerder Sieta van Keimpena. ,,En we hebben uit betrouwbare bron vernomen dat ze nu weer aan tafel zitten met de minister.’’

Quote Laat ik het zo zeggen: we vinden het heel bijzonder wat de minister doet Sieta van Keimpena Dat steekt de boeren omdat ze zelf nota bene vandaag nog met het Landbouw Collectief met de minister overleg hadden. Dat de minister het overleg met de boeren opschort na de ‘Judasbrief’ van de FDF , begrijpt de boerenactiegroep niet. ,,Laat ik het zo zeggen: we vinden het heel bijzonder wat de minister doet.’’

De FDF ligt al lange tijd ook overhoop met onder meer boerenbelangenorganisatie LTO. De FDF verwijt de LTO afspraken te schenden en te veel achter de minister aan te lopen en achter de rug van de FDF om deals te sluiten.

Volgende week acties

Volgens FDF-voorzitter Mark van den Oever uit Sint Hubert komen er volgende week boerenprotestacties. Hij vreest de inhoud van een Kamerbrief die waarschijnlijk vrijdag naar buiten wordt gebracht.

Daarin staat dat het kabinet zo’n half miljard euro uittrekt voor onder meer het uitkopen van boeren. De FDF is op zich niet tegen een vrijwillige opkoopregeling, maar vreest dat boeren die er geen gebruik van maken te veel beperkt worden in hun bedrijfsvoering doordat ze bijvoorbeeld niet meer uit mogen breiden. Ook worden ze geconfronteerd met bijvoorbeeld hogere verwerkingskosten: de kosten van de melkfabrieken waar ze aan leveren, zullen immers over minder boeren verdeeld worden.

Volgens Van Keimpena zullen de ‘vleesbazen, de zuivelbobo’s, de voerboeren en de bankiers’ die achter de rug van de FDF om met de minister om tafel hebben gezeten gestraft worden. ,,Doordat we de namen bekend zullen maken. En de boeren dan geen zaken meer met hen zullen doen.’’