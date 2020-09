Nertsenbedrijf in Wilbertoord besmet, drieduizend dieren zo snel mogelijk geruimd

WILBERTOORD - Bij een nertsenbedrijf in Wilbertoord is het coronavirus vastgesteld. Ook in Deurne is het raak. Met de twee nieuwste besmettingen zijn in Nederland nu in totaal vijftig nertsenbedrijven besmet verklaard, meldt het ministerie van Volksgezondheid.