Nertsenfokkerijen waar corona heerst worden geruimd

De bedrijven staan in Sint- Anthonis, Deurne, Laarbeek en Gemert-Bakel. Wat er met een zevende bedrijf in het Limburgse Venray gebeurt, waar een coronaverdenking is, maar waar het virus nog niet is vastgesteld, is nog niet bekend.



Later vanmiddag stuurt het kabinet een brief over de nertsenhouderijen aan de Tweede Kamer. Waarschijnlijk wordt vandaag nog een begin gemaakt met de ruiming.