OM na onderzoek: ‘Poll Farmers Defence Force over CDA is niet strafbaar’

In die poll vroeg FDF-voorman Mark van den Oever uit Sint Hubert of ‘we CDA-statenleden persoonlijk moeten aanpakken na het verraad van 25 oktober'.

Die vraag werd door zo'n 3.500 leden van de FDF-Facebookgroep ingevuld. De overgrote meerderheid antwoordde bevestigend. Dat leidde tot verontwaardigde reacties vanuit de politiek in het algemeen en het CDA in het bijzonder. CDA-statenlid Tanja van de Ven sprak van ‘bedreigingen’; haar telefoonnummer werd in de FDF-groep zelfs publiekelijk gedeeld. Het OM maakte daarop zondagmiddag bekend onderzoek te doen naar de strafbaarheid van de poll.

Het OM is inmiddels tot de conclusie gekomen dat de wet niet is overtreden, meldt een woordvoerder nu. ,,Voor bedreiging of opruiing moet iemand de opzet hebben om een ander vrees aan te jagen of om anderen te bewegen een strafbaar feit plegen. Daarvan is in onze ogen geen sprake in deze kwestie”, zo licht hij toe.

Scheidslijn kan dun zijn

De scheidslijn tussen wat strafbaar en niet strafbaar is, kan volgens het Openbaar Ministerie dun zijn. ,,Wij begrijpen heel goed dat de poll in de context van de onderliggende situatie bepaalde gevoelens oproept bij genoemde politici en in de maatschappij tot discussies leidt. Via social media is het erg gemakkelijk om je uit te laten over allerlei zaken. Vooral bij gevoelige onderwerpen lopen de emoties soms hoog op en kan de impact van bepaalde boodschappen heel groot zijn en zelfs intimiderend overkomen.”

Voorman Van den Oever zei eerder in een interview met De Gelderlander dat de boeren ‘weleens ruw zijn, maar dat de politici tere zieltjes hebben’.