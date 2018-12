Opmerkelijke vermissing: Uil Greetje is met schoenen aan gevlogen en nu al dagen kwijt

Toch is uil Greetje uit Sint Hubert, die voldoet aan die beschrijving, al sinds afgelopen vrijdag weg van haar baasje. Het 4-jarige diertje is sinds die dag vermist uit de straat Hazewind, een dag later meldde de eigenaar haar kwijtgeraakte huisdier aan bij Amivedi. ,,De hond van het baasje had een gat in de ren van de uil gegraven. De uil is waarschijnlijk door dat gat gegaan, weggevlogen en op die manier vermist geraakt’’, weet Stefanie van Bakel van Amivedi te vertellen over de vermissing.