Opnieuw aandacht voor moord op Mariëtte: ‘Hoop dat er eindelijk, na al die jaren, iemand gaat praten’

SINT-HUBERT - 26 jaar geleden werd Mariëtte Peters op gruwelijke wijze om het leven gebracht . Dinsdagavond was er opnieuw aandacht voor de zaak in Opsporing Verzocht . Nabestaanden hebben hun medewerking verleend aan het tv-programma in de hoop dat er nu ‘eindelijk na al die jaren eens iemand gaat praten die er iets meer van weet’.

Er wordt uitgebreid aandacht besteed aan de moord op Mariëtte Peters uit het Brabantse Sint-Hubert. De toen 26-jarige Peters, bijna vier maanden zwanger, werd op donderdag 24 december 1992 dood op haar bed gevonden. Ze bleek te zijn gewurgd.

Nieuwe details

In de tv-uitzending kwam de politie met wat nieuwe informatie die niet eerder naar buiten is gebracht. De politiewoordvoerder: ,,Hopelijk zet dat mensen aan het denken.” Zo blijken er in de tuin voetafdrukken gevonden te zijn van een Adidas-sportschoen. Verder wil de politie graag weten wie in 1992 de lichtkleurige Ford Transit bestuurde die die bewuste ochtend rond 04.15 uur op de Nimrod in Sint-Hubert reed, de straat waar Mariëtte en haar man Bart woonden. De bestuurder ervan heeft zich nooit gemeld.

Broer Adrie Peters laat in een reactie weten: ,,We zijn blij dat er landelijk aandacht voor de zaak van Mariëtte is. Dit alles heeft weer veel emoties bij ons losgemaakt en het grijpt ons zeer aan. We hopen dat er nu eindelijk, na al die jaren, eens iemand gaat praten die er iets meer van weet.”

Van een echte doorbraak, nieuwe informatie of nieuwe ontwikkelingen in deze zaak is geen sprake, zegt een politiewoordvoerder. ,,Wij hebben eerder dit jaar al opnieuw aandacht voor deze ernstige zaak gevraagd. Dat leverde weinig tips op. Bijna 26 jaar na de moord staan we opnieuw uitgebreid stil bij de zaak en hopelijk leidt dat tot nieuwe tips die ons verder kunnen helpen.”

Er is een beloning van 15.000 euro voor de gouden tip die leidt tot de oplossing van dit drama.