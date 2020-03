Pas op, de eikenprocessierups komt er weer aan! En de overlast zal dit jaar niet minder zijn

Twan Verhoeven van de Nationale Bomenbank in Mill, een gespecialiseerd bedrijf in het bestrijden van onder meer de eikenprocessierups, is niet optimistisch. De rups, wiens brandharen vorig jaar voor met name veel jeukoverlast zorgde, zal dit jaar weer flink van zich laten horen.



Verhoeven kan het weten: de Bomenbank is tevens betrokken bij het landelijke Kenniscentrum Eikenprocessierups. In Mill staat ook een testcentrum voor de rups, op basis waarvan voorspeld wordt wanneer de eikenprocessierups uit zijn ei komt. ,,Dat is 6 of 7 april.’’



Vanaf dan is het bedrijf van Verhoeven met twaalf spuiten vier tot vijf weken 24 uur per dag bezig met het bespuiten van de rupsen.