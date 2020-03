Peuter omgekomen bij ongeluk met vrachtwagen

Brasserie dicht? D’n Buurman in Mill gaat aan de slag bij de supermarkt

18 maart MILL - Wat doe je als je als brasserie de deuren moet sluiten vanwege het coronavirus? Juist ja, gaan thuisbezorgen. Voor D’n Buurman aan de Stationsstraat in Mill is dat niet genoeg. Het eetcafé trekt vanaf woensdag in bij de Albert Heijn om verse broodjes te verkopen.