Politie valt massaal kroeg binnen waar online liedjesbingo is voor thuisblijvers: ‘Alsof ze een crimineel netwerk aan het oprollen waren’

Brabantse veilig­heids­re­gi­o's: ‘Carnaval 2021 kan niet gevierd worden zoals we gewend zijn het te vieren’

21 september ,,Carnaval 2021 kan niet gevierd worden zoals we dat in Brabant gewend zijn te vieren.” Dat schrijven de drie voorzitters van de Brabantse veiligheidsregio’s in een statement maandagavond. Verenigingen worden uitgenodigd uiterlijk december met nieuwe plannen te komen.