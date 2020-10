‘Rotherrie’ vliegbasis Volkel naar een piek: Baby's worden wakker en auto-alarmen gaan spontaan af

Toon Hermsen uit Mill was de redder van vele levens: ‘Een voorbeeld voor velen’

18 augustus MILL - Hij had het hart op de goede plaats. Het is een reactie onder het bericht dat Toon Hermsen uit Mill is overleden. Treffender kan het eigenlijk niet. Niets is minder waar als het gaat om Hermsen. Afgelopen maandag overleed hij in het ziekenhuis in Beugen. Hij is 82 jaar geworden. Zijn familie maakte het overlijden gisteren bekend.