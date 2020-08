Ruim dertig ontslagen bij fabriek in Mill: ‘Vervelend, maar we moeten ook het bedrijf gezond houden’

UWV keerde 25 miljoen uit voor behoud van banen, niet al het geld blijkt nodig

28 juli LAND VAN CUIJK / GENNEP - Van Tante Sjaan in Sint Anthonis tot Strong Viking in Cuijk en van Dikbilfokkerij De Kraaijenboshoeve in Mill tot Dierenpark Overloon. 723 bedrijven in het Land van Cuijk en Gennep hebben de afgelopen maanden financiële steun ontvangen van de overheid om daarmee tijdens de coronacrisis personeel te kunnen doorbetalen. In totaal werd een kleine 25 miljoen euro uitgekeerd, maar niet al het geld blijkt nodig.