'Stomverbaasd’ over de positieve coronacijfers: ‘Nu zie je dat juist ook jongere mensen sterven’

De manager van Annora Uitvaartverzorging zegt zeker gemerkt te hebben dat het aantal overlijdens in Mill en Grave enorm is toegenomen.



In week 15 sprong de gemeente Grave er landelijk uit met zes keer zoveel overlijdens dan anders, een week erna (tussen 13 en19 april) was Mill en Sint Hubert nationaal gezien een buitenbeetje met vier keer zoveel sterfgevallen. ,,Dat hebben we zeker gemerkt, omdat we van veel van die overlijdens de uitvaart hebben mogen doen.’’



Maar dat het sindsdien rustiger is geworden...