Stropers in bossen Sint Hubert: ‘Soms doen ze spelletjes: welk team vangt de meeste?’

De Overlaat houdt meldingen van verdachte situaties sinds enkele maanden intensiever bij, individuele leden hebben nu ook camera's opgehangen in de bossen. Allemaal in de hoop dat de politie beter kan optreden tegen stropers.



Vrijdag werd een jager staande gehouden op de Moorweg, op de grens van Sint Hubert en Wanroij. Volgens de politie had de man een doorgeladen jachtgeweer op de bijrijdersstoel liggen. Hij was in het bezit van een jachtakte van de gemeente Sint Anthonis, maar had ook enkele verboden materialen bij zich, zoals een demper en het doorgeladen geweer.



Volgens de politie vindt er de laatste tijd ‘veel’ stroperij plaats.