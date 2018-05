Testrit met rally-auto eindigt in botsing met boom in Wilbertoord

Millse moeder en dochter tussen 46.000 internatio­na­le scouts

4 mei MILL - De internationale Jamboree is een magisch moment voor scouts. In een soort ‘pelgrimstocht’ komen tienduizenden scouts uit de hele wereld samen. Suzanne Duffels en haar dochter Renske Olde bereiden zich in Mill voor op de World Scout Jamboree van 2019 in West-Virginia, VS.