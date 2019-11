Traumahelikopter opgeroepen voor ongeval Mill

Inwoners Mill bundelen krachten om aanslui­ting bij Land van Cuijk voor elkaar te krijgen

18 november MILL - In Mill is de ‘Burgerinitiatief Werkgroep gemeente Mill in één Land van Cuijk’ opgericht. De naam zegt genoeg. Op 12 december bespreekt de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert de bestuurlijke toekomst. En het geluid dat de werkgroep in de aanloop daarnaartoe laat horen is duidelijk.